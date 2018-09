Vorarlberg: Raiffeisenlandesbank platziert 500-Millionen-Anleihe

Mit einer Debütemission in Höhe von 500 Millionen Euro platzierte die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (RLBV) erstmals eine öffentliche Anleihe am Kapitalmarkt.

„Das große Investoren-Interesse verdeutlicht, wie positiv die Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg und unsere Region insgesamt auch auf dem internationalen Finanzmarkt wahrgenommen wird”, unterstreicht Betriebsökonom Wilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der RLB Vorarlberg. So sind auch die Orderaufträge für die Emission international: Neben Österreich kommen die Aufträge aus 8 europäischen Ländern.

Die Ratingagentur Moodys bewertet die fundierten Schuldtitel der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg mit der bestmöglichen Ratingnote „Aaa“. „Wir sind stolz und dankbar, in einer derart starken und nachhaltigen Region für unsere Kunden tätig sein zu dürfen“, bekennt Wilfried Hopfner.

Mit dem emittierten Volumen können die Vorarlberger Raiffeisenbanken auch in Zukunft Kredite an Unternehmungen sowie Privatkunden zu attraktiven Konditionen gewähren. Wilfried Hopfner: „Damit profitiert die Region in hohem Ausmaß von dieser Platzierung.“