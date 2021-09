Vorarlberg-Premiere: Live Konzert von Chantal Dorn

Ihre Stimme hat enorme Kraft und geht unter die Haut. Chantal

Dorn beherrscht die lauten wie die leisen Töne gleichermaßen

und begeistert seit ihrer Teilnahme an „The Voice of Germany“

nicht nur die Fachjury. Abseits der gesanglich starken Interpre-

tationen von Musiklegenden wie Amy Winehouse, Billy Paul oder

Joe Cocker arbeitet die Schauspielerin, Autorin und Sängerin ver-

mehrt an ihrer eigenen Musik – mit Erfolg. Ihre Single Es ist immer

jetzt katapultierte sie auf Anhieb in die deutschen Hitparaden. In ihrem Debut Album Feuerfest zeigt das Multitalent einmal mehr seine künstlerische Bandbreite. Ihre Texte sind tiefgründig

und aus dem Leben gegriffen. Fragmente aus dem Leben einer

erwachsenen Frau, die was zu sagen hat. Ein Streifzug durch Ge-

schichten, wie sie das Leben schreibt. Mal ironisch, mal nachdenk-

lich, aber immer mit einem Augenzwinkern, dass am Ende alles

gut wird. Gemeinsam mit Erfolgsproduzent Oliver Pinelli, der

schon mit Größen wie Unheilig, Nena oder Reamonn zusammen-

gearbeitet hat, ist der Österreicherin ein Album gelungen, das

trägt und nach Fortsetzung verlangt.