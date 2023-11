Vorarlberg-Premiere für Film „Gendefekt“

Die beiden österreichischen Filmemacher Niko Mylonas und Kuno Büsel sind für ihre einfühlsamen Filmproduktionen bekannt.

Am Mittwoch, 15. November, wird um 19 Uhr im „Ramschwagsaal“ die neueste Produktion „Gendefekt“ erstmals in Vorarlberg gezeigt. In Österreich wurde vor sechs Jahren ein kleines Mädchen geboren. Ihr Name ist Ella. Ihren Eltern hatte man gesagt, sie sei das einzige Kind in Europa mit einer besonderen Krankheit, ausgelöst durch einen Gendefekt auf dem Chromosom Nummer acht: das KAT6-Syndrom. Diese Erkrankung ist so selten, dass sie selbst in medizinischen Fachkreisen kaum bekannt ist. Die Symptome können so vielschichtig sein, dass die Diagnose manchmal nicht oder sehr spät gestellt wird, mit manchmal fatalen bis tödlichen Folgen. Ella teilt ihr Schicksal unterdessen mit mehr als 600 Familien weltweit. Der zu Tränen (be-)rührende Film zeigt, was das „Schicksal Gendefekt“ für Ellas Familie bedeutet und dokumentiert auch die jeweilige Situation durch Besuche in Deutschland, Italien und in 13 Bundestaaten der USA. Freiwillige Spenden des mit dem österreichischen Kindeschutzpreises ausgezeichneten Dokumentation kommen der KAT6-Forschung zugute.