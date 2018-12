Vorarlberg: Postkartenräuber steht heute in Feldkirch vor Gericht

Feldkirch - Heute ist es so weit, in erster Instanz findet die Geschichte rund um den seltsamen Bankräuber vermutlich einen Abschluss.

Am Landesgericht Feldkirch muss sich heute jener 55-jährige Tiroler wegen 14-fachen Raubes verantworten, der fast zehn Jahre die Polizei in Atem hielt. Er selbst hat laut eigener Aussage Angst vor den Konsequenzen, denn dass die in Form von Haft eintreten werden, ist ihm klar. Mildernd kann er vor allem vorbringen, dass er bislang unbescholten war, nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Zum anderen zeigte er sich nach seiner Festnahme kooperativ und geständig. Was ihm sonst noch zugutegehalten werden kann, muss der Senat entscheiden. Schadenswiedergutmachung wird es jedenfalls kaum sein, das geraubte Geld ist angeblich weg.