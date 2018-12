Postkartenräuber kokste und lebte gut

Psychiatrisches Gutachten stellt fest, dass Tiroler kein Fall für Einweisung in Psychiatrie ist.

Am 18. Dezember ist es so weit. Der 55-jährige Tiroler Peter K. muss sich vor dem Schöffensenat verantworten. Der Mann, auf dessen Konto 14 Raubüberfälle gehen, wurde von der Linzer Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner untersucht. Die Sachverständige ist unter anderem durch ihr Gutachten im Fall „Fritzl“ bekannt. Sie stellt fest, dass Peter K. zwar Kokain und Marihuana konsumierte, jedoch nicht von der Sucht „beherrscht“ war. Sie sieht den Angeklagten als durchaus zurechnungsfähig und somit die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt für nicht gegeben.