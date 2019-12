Vorarlberg: Plattform "Uns reicht's!" hielt letzte Sonntagsdemo ab

Die Vorarlberger Plattform "Uns reicht's!" hat am Sonntag in Hohenems die vorläufig letzte Demonstration für ein menschliches Fremden- und Asylrecht abgehalten

Man gehe nun in einen "Stand-by-Modus", der - sollte die nächste Regierung Politik auf Kosten der Asylwerber machen - bei Bedarf rasch wieder aufgehoben werden könne, betonten die Veranstalter.

Die überparteiliche Plattform hielt seit November des vergangenen Jahres 28 Sonntagsdemonstrationen mit jeweils Hunderten Teilnehmern ab. Laut "Uns reicht's!" nahmen insgesamt 25.000 Personen daran teil. Als Redner traten am Sonntag unter anderen Ex-Vizekanzler Erhard Busek und Michael Genner von "Asyl in Not" auf.