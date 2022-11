Vorarlberg plant für 2023 keine Neuverschuldung

Das Land Vorarlberg plant das Jahr 2023 ohne Neuverschuldung und will bis zum Jahresende 2022 Darlehen in Höhe von 62 Mio. Euro tilgen.

2,2 Milliarden Euro Budgetrahmen

Der von der Landesregierung am Dienstag einstimmig beschlossene Budgetrahmen für 2023 sieht einen Ergebnisvorschlag mit Aufwendungen in Höhe von 2,166 Mrd. Euro (2022: 1,985 Mrd.) sowie einen Finanzierungsvorschlag mit Auszahlungen in Höhe von 2,286 Mrd. Euro (2021: 2,150 Mrd.) vor. Wie in den Vorjahren werden rund 70 Prozent der Mittel für die Bereiche Gesundheit, Bildung sowie Soziales und Wohnbauförderung ausgegeben werden.

Keine Neuverchuldung

Die für heuer veranschlagte Neuverschuldung in Höhe von 99 Mio. Euro muss nicht in Anspruch genommen werden. Vielmehr sei man in der Lage, die variabel verzinsten Darlehen des Landes (62 Mio. Euro) zu tilgen. Damit kehre man zu einer nachhaltigen Finanzpolitik zurück und mache sich unabhängig von der Zinspolitik der Zentralbanken. "Koste es, was es wolle" sei nie sein Motto gewesen, merkte Wallner an. Die Höhe der Schulden Vorarlbergs wird Ende 2022 bei 476,2 Mio. Euro liegen (Ende 2021: 538,5 Mio.; Schuldenstand vor der Pandemie: 110,4 Mio.). Dem Land stand nach einer Darlehensaufnahme im Jahr 2021 eine Liquiditätsreserve von rund 196 Mio. Euro zur Verfügung. Der sich für 2023 ergebende Abgang in Höhe von 41,8 Mio. Euro wird ebenfalls "aus der Liquidität" abgedeckt werden, wie es hieß.