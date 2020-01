Vorarlberg: Pkw rutscht in Baum

Glück im Unglück hatte ein 75-Jähriger am Donnerstag als sein Fahrzeug über stark abfallendes Gelände rutschte.

Am Donnerstag fuhr ein 75-Jähriger in Feldkirch wohnhafter PKW-Lenker in St. Gerold auf der schneebedeckten Forststraße Richtung Gaßner-Alpe. Im Bereich Gaßnerberg - Vogelsang stand ein abgestellter PKW am linken Straßenrand. Als der 75-jährige PKW-Lenker an dem abgestellten Fahrzeug vorbeifahren wollte, rutschte er mit seinem PKW etwa zwei Meter in ein stark abfallendes Gelände. Der PKW blieb bei einer Tanne hängen.