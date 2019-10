Vorarlberg: Pkw-Lenker mäht Fußgänger nieder - Zeugenaufruf

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs fuhr ein Pkw-Lenker zwei Fußgänger nieder und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 05:30 Uhr ging ein 24-jähriger Fußgänger gemeinsam mit einem weiteren unbekannten Fußgänger in Feldkirch bei Grün über den Schutzweg, vom Jahnplatz kommend in Richtung Feldkircher Innenstadt. Gleichzeitig fuhr ein 29-jähriger Pkw-Lenker von der Wichnergasse kommend bei Grün auf die L190, Schloßgraben, in Richtung Frastanz.