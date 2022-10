Vorarlberg: Pkw-Lenker (19) stürzte zehn Meter ab und prallte gegen mehrere Bäume

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker war in Bürs unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, zehn Meter einen Abhang hinabstürzte und gegen mehrere Bäume prallte.

Am Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 18.15 Uhr lenkte ein 19-jähriger Mann aus Bürs seinen Pkw in Bürs auf der Brandner Straße, L 82, talwärts in Richtung Bürs. Auf Höhe Straßenkilometer 4,4 kam der Lenker laut Zeugenaussagen aufgrund von offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit rechtsseitig von der Fahrbahn ab, stürzte 10 Meter einen Abhang hinunter und stieß mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen mehrere Bäume.