Vorarlberg: Pkw landet in Lustenau in Graben

Am Sonntag um 5 Uhr wurde ein im Graben befindlicher Pkw auf der Zellgasse festgestellt.

Ein bislang noch unbekannter Lenker dürfte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Dabei touchierte der Pkw einen Kanaldeckel und kam in einem Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch den ÖAMTC mittels Kran. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Lustenau mit zehn Personen, ein Fahrzeug des Bauhofes Lauterauch und ein Fahrzeug des ÖAMTC mit je zwei Personen sowie ein Fahrzeut der Bundespolizei mit zwei Beamten im Einsatz. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden.