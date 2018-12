Vorarlberg: Pkw-Kollision in Göfis - eine Person verletzt

Göfis - Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in Göfis ist am Dienstag ein 47-jähriger Mann verletzt worden.

Ein 65-jähriger Mann war am Dienstagmittag mit seinem Pkw auf der Walgaustraße in Richtung Satteins unterwegs. Zeitgleich wollte ein 47-jähriger Mann mit seinem Kastenwagen von der Römerstraße kommend in die Walgaustraße in Richtung Rankweil abbiegen. Vermutlich hat er den herannahenden Pkw-Lenker übersehen und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 47-jährige Lenker des Kastenwagen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.