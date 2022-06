Vorarlberg: Pkw gegen Wohnhaus gekracht

Am Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Dornbirn mit fünf Verletzten. Alle Beteiligten wurden verletzt, darunter ein 13 Monate altes Kleinkind.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus der Schweiz fuhr am Sonntag gegen 21.55 Uhr mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug in Dornbirn auf der Moosmahdstraße mit offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Brückengasse. Im Fahrzeug führte der Lenker drei weitere Personen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren sowie ein Kleinkind mit 13 Monaten mit sich.