Vorarlberg: Pkw-Einbrecher in Bregenz auf frischer Tat ertappt

Ein 42-jähriger Mann versuchte am Montagabend um 17.30 Uhr in der Kornmarktstraße in Bregenz in einen dort abgestellten Pkw einzubrechen.

Der Mann wollte durch den nicht versperrten Kofferraum ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Der 42-Jährige wurde dabei vom 19-jährigen Besitzer des Pkw auf frischer Tat ertappt. Der junge Mann konnte den Täter aus dem Fahrzeug ziehen und bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Bregenz festhalten. Da sich der Beschuldigte gegen das Festhalten wehrte, zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu. Der 42-Jährige konnte kurze Zeit später von Beamten der Polizeiinspektion Bregenz festgenommen werden.

Verbotene Waffe Bei der Einvernahme des Beschuldigten auf der PI Bregenz konnte diesem ein weiterer Einbruch in einen Pkw nachgewiesen werden. Zudem wurde bei ihm eine verbotene Waffe, ein sogenanntes Springmesser, sichergestellt. Der 42-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.