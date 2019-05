Vorarlberg: Pkw blieben in den Fluten stecken

Dienstagfrüh blieben zwei Lenker mit ihren Fahrzeugen in Lustenau aufgrund der Wassermassen stecken.

Am 21.5.2019, gegen 04.40 Uhr ignorierten eine 51-jährige Lenkerin und ein 53-jähriger Pkw-Lenker mit ihren Fahrzeugen die Absperrung auf der Zellgasse in Lustenau und fuhren in den überfluteten Kreuzungsbereich der L 41 Zellgasse mit der L 42 Höchster Straße ein. Nach ca.100 m kamen beide auf der Höchster Straße in Dornbirn aufgrund der Wassermassen zum Stillstand. Die Autos wurden von der Feuerwehr Lustenau geborgen. Personen wurden keine verletzt.