Vorarlberg: Pizzabote kollidiert in Hohenems mit Motorrad

Auf der Radezkystraße (L190) in Hohenems kollidierten am Samstag Abend gegen 21.00 Uhr das Auto eines Pizzaboten mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der 27-jährige Pizzabote aus Lustenau fuhr auf der Radezkystraße (L190) in Hohenems in Richtung Stadtmittel, als er nach links in eine Tankstelle abbiegen wollte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 46-jährigen Motorradfahrer der ebenfalls auf der L190, allerdings in Richtung Dornbirn unterwegs war.