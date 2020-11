Vorarlberg: Paragleitunfall am Pfänder

Nachdem ein 29-jähriger Paragleiter-Pilot am Samstagmittag im Bereich "Maldonerwiese" gestartet war, verlor er immer mehr an Höhe und kollidierte schließlich mit einem Baum.

Der 29-Jährige startete gegen 14 Uhr im Bereich "Maldonerwiese" im Fluggebiet Pfänder mit seinem Gleitschirm. Kurz nach dem Start verlor der Pilot an Höhe und kollidierte mit einem Baum, welcher sich etwa 450 Meter vom Startplatz entfernt befand. Der Mann blieb mit seinem Gleitschirm am Baum hängen. Begleiterinnen, die den Unfall beobachteten, informierten sofort die Rettungskräfte. Der Mann versuchte noch selbständig vom Baum zu klettern und stürzte dabei aus einer Höhe von etwa drei Meter auf den Boden. Er wurde mit Prellungen und Abschürfungen in das LKH Bregenz und in weiterer Folge in das LKH Feldkirch verbracht.