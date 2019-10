Vorarlberg: Papier in Müllwagen fängt Feuer

Am Dienstagmorgen kam es in einem Abfallsammelfahrzeug in Dornbirn zu einem Schwelbrand.

Der Müllwagen war auf der Marktstraße in Dornbirn stadteinwärts unterwegs, als die Besatzung gegen 8 Uhr auf Höhe der Salvator Apotheke eine starke Rauchentwicklung aus dem Sammelbehälter feststellte. Die Mitarbeiter starteten sofort mit einem Feuerlöscher Gegenmaßnahmen, der Schwelbrand wurde schlussendlich von der herbeigerufenen Feuerwehr Dornbirn abgelöscht.

Da der geladene Papiermüll zur Brandbekämpfung auf die Fahrbahn geleert werden musste, war die gesamte Straße auf Höhe der Apotheke für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Der Papiermüll wurde abschließend per Frontlader auf einen Lkw aufgeladen und abtransportiert.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr Dornbirn war mit einem Fahrzeug im Einsatz, die Stadtpolizei und Polizeiinspektion Dornbirn waren für die Sperre der Straße verantwortlich.