Vorarlberg: Opferstockdiebe in Lustenau ausgeforscht

Offenbar auf frischer Tat ertappten Beamte der Polizeiinspektion Lustenau zwei Opferstockdiebe.

Den Streifenbeamten fielen am Mittwoch Vormittag gegen 9.40 Uhr zwei Männer auf, die offensichtlich aus der Kirche St. Peter und Paul in Lustenau herauskamen. Die Beamten kontrollierten die beiden und fanden Werkzeug, mit dem Opferstocke aufgebrochen werden können.

Im Zuge der Einvernahme gestanden die beiden Männer einen Opferstockdiebstahl in Lustenau. Einer der beiden Männer gab zudem weitere vier Opferstockdiebstähle an. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert, sein Begleiter wird auf freiem Fuß angezeigt.