Vorarlberg: Ölspur in Bürs - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verunreinigte die L82 in Bürs - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag gegen 18 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der L82 in Bürs, auf einer Länge von etwa 600 Metern eine Ölspur. Das Fahrzeug dürfte bergwärts gefahren sein und verunreinigte dabei die Fahrspur in einer Breite von etwa einen halben Meter. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr Bürs gebunden und die Fahrbahn anschließend durch eine Kehrmaschine gereinigt. Der Verursacher oder allfällige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bludenz in Verbindung zu setzen.