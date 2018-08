Vorarlberg: Oldtimer fängt in Bregenz Feuer

Bregenz - In Bregenz kam es am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand. Der Oldtimer fing aus noch unbekannter Ursache Feuer.

Eine 49-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Oldtimer am späten Dienstagnachmittag auf der Reichsstraße in Richtung Hörbranz. Beim HTL-Kreisverkehr in Bregenz brach aus unbekannter Ursache bei dem im Heck befindlichen Motorraum ein Brand aus. Ein zu Hilfe eilender Passant löschte das Feuer mit einem Handfeuerlöscher.