Vorarlberg: ÖVP wünscht sich konstruktive Kritik

Die von Seiten der Neos vorgetragene Kritik an den Novellen des Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetzes hat aus Sicht von ÖVP-Raumplanungssprecher Werner Huber wenig Substanz.

„Ich vermisse konkrete Vorschläge von Seiten der Neos, wie sie in Vorarlberg Bauland mobilisieren wollen.” Dafür sei kein „Big Picture“ notwendig, sondern konkrete gesetzliche Maßnahmen. “Gerade die Neos legen großen Wert auf einen politischen Stil, der sich stark auf Fakten abstützt. In diesem Thema kann ich nicht erkennen, dass sich die pinke Fraktion in ihrer Kritik an diesem Grundsatz orientiert“, lautet der Vorwurf von Huber.