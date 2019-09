Vorarlberg: Noch keine Anklage nach Dornbirner BH-Mord

Nach über einem halben Jahr gibt es im BH-Mord noch immer keine Anklage gegen den Verdächtigen.

Der 34-jährige Tatverdächtige, ein türkischer Asylwerber, sitzt nach wie vor in Innsbruck in Untersuchungshaft. Gegenüber dem ORF Vorarlberg bezeichnete das sein Anwalt Stefan Harg als "reine Schikane". Der Antrag auf Rückverlegung in die Justizanstalt Feldkirch habe man schon vor Wochen abgelehnt - der Antrag liege nun beim Oberlandesgericht Wien.