Vorarlberg nimmt die Zweitimpfungen in Angriff

In Vorarlberg sind am Wochenende mehr als 3.000 Ärzte und Mitarbeitende aus dem niedergelassenen Gesundheitsbereich zum zweiten Mal gegen das Coronavirus geimpft worden.

Zudem wurde am Samstag der erste Durchgang der Corona-Schutzimpfungen in den Vorarlberger Seniorenheimen abgeschlossen. In einem nächsten Schritt sollen in den kommenden Tagen über 3.000 Beschäftigte an den Krankenhäusern ihre Zweitimpfung erhalten, informierte das Land in einer Aussendung.