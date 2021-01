Impfwilligkeit gegen Corona in Gesundheitsberufen wächst

Die Impfwilligkeit bei Mitarbeitern in Gesundheits- und Pflegeberufen steigt. Wie eine im Rahmen einer Basisstudie getätigte Umfrage des SORA-Instituts (Sample: 422 Teilnehmer) ergeben hat, wollen 56 Prozent der Befragten, dass sich möglichst viele Berufskollegen gegen Covid-19 impfen lassen, um sich und Patienten bzw. Bewohner von Pflegeheimen vor dem Coronavirus zu schützen.

Fast ein Viertel der in diesem Bereich Beschäftigten - exakt sind es 24 Prozent - will sich selbst unbedingt impfen lassen, 27 Prozent eher schon. Damit liegt die allgemeine Impfbereitschaft bei Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich bei 51 Prozent - es gibt somit keine empirischen Hinweise auf eine überdurchschnittliche Impf-Skepsis bei Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen. Sicher nicht infrage kommt in diesem Berufsfeld die Impfung für 27 Prozent, womit die dezidierte Ablehnung ungefähr gleich groß ist wie in anderen Berufen.