Vorarlberg: Neues Betriebsgebiet für Lustenau entsteht

Lustenau - Am Mittwoch wurde der neue Masterplan für Lustenaus Betriebsgebiete vorgestellt. Mit dem neuen Betriebsgebiet Heitere können die Reserven mehr als verdoppelt werden.

Der Masterplan bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und zeigt die Potenziale Lustenaus in seinen Betriebsgebieten (Bahnhof/Industrie Nord, Millennium Park/Dornbirner Straße und Heitere/Industrie Süd) auf.

Mit dem neuen Betriebsgebiet Heitere können die Reserven mehr als verdoppelt werden, hier werden 14,5 Hektar Betriebsgebietsfläche in absehbarer Zeit für den Markt verfügbar. Mit dem Umlegungsbescheid wird bis Ende des Jahres gerechnet, die Verfahren sollen bis Mitte 2019 abgeschlossen sein, sodass mit Mitte des kommenden Jahres mit der Infrastrukturausstattung begonnen wird. In der ersten Bautiefe der Heitere am Glaserweg sind bereits 1,5 Hektar voll erschlossen und als Betriebsgebiet gewidmet.