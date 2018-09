Vorarlberg: Nachbarschaftsstreit führte zu Straßensperre in Hohenems

Hohenems - Ein Streit zwischen Vermieter und Mieter eskalierte am Montag in Hohenems so weit, dass eine Sperre der L190 nötig wurde.

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Hausbesitzer und seinem 31-jährigen Mieter kam es am 10.09.2018 um 19.05 Uhr in Hohenems. Im Zuge des Streits drohte der 31-Jährige gegenüber dem 34-Jährigen mit einem Messer. Eine verständigte Polizeistreife versuchte, den Streit zu schlichten.

“Anhänger” des Vermieters lösen Tumult aus Da jedoch während der Amtshandlung immer mehr “Anhänger” des Hausbesitzers auftauchten und die Lage gegen den 31-Jährigen Mieter zu eskalieren drohte, wurden weitere Polizeistreifen verständigt. Da sich der Tumult vom Haus auf die L190 verlagerte, musste diese kurzzeitig bis zur Beruhigung der Sachlage gesperrt werden.

Neun Polizeistreifen im Einsatz Vermieter und Mieter zogen sich bei der Auseinandersetzung geringfügige Verletzungen (Kratzer) zu. Beide Personen werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Insgesamt waren neun Streifen der Polizei im Einsatz.