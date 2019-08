Vorarlberg nach Tirol bester Boden für Jungunternehmer

Fünf Jahre nach der Gründung sind immer noch 2 von 3 Unternehmen auf dem Markt. Das sind die Gründe für langlebigen Erfolg bzw. kurzfristiges Scheitern.

Daran scheitern Jungunternehmern

Speziell die Aufbau- und Anfangsphase werde bei Jungunternehmern gerne überschätzt. Oft herrsche in dieser Zeit der Irrglaube vor, dass es in kurzer Zeit schon funktionieren werde. "Wenn der Markt dann nicht so greift, fehlen oft die finanziellen Mittel und es kommt zur Beendigung der Tätigkeit", führt Mathis einen der Hauptgründe an, worum Jungunternehmer scheitern.