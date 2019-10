Vorarlberg: Nach Cobra-Einsatz in Feldkirch - Waffenarsenal sichergestellt

Nachdem das Einsatzkommando "Cobra" am Mittwoch in Feldkirch einen 43-Jährigen festnehmen musste, fand sich ein regelrechtes Waffenarsenal im Besitz des Mannes.

Ein 43-jähriger, in Feldkirch-Tisis wohnhafter Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft, bedrohte am Mittwoch, den 02.10.2019, gegen 12.10 Uhr einen im selben Haus (Gästehaus) wohnhaften 58-jährigen österreichischen Staatsbürger, indem er ihm eine Pistole an den Kopf hielt.