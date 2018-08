Das vorarlberg museum ist seit mehr als 150 Jahren ein zentraler Ort, an dem die Zeugnisse der Kunst und Kultur des Landes gesammelt, bewahrt, erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Es richtet sich an alle, die mehr über Vorarlberg erfahren wollen – sowohl an jene, die hier leben, als auch an jene, die das Land besuchen. Inhaltlich werden im Museum Themen mit Bezug zu Vorarlberg in den Mittelpunkt gestellt, gleichzeitig diese aber in einen überregionalen und grenzüberschreitenden Kontext eingebunden.