Vorarlberg: Mountainbikerin in Dornbirn schwer gestürzt

Dornbirn - Auf der Ebniterstraße in Dornbirn ist am Dienstagvormittag eine 49-jährige Mountainbikerin schwer gestürzt.

Eine 49-jährige Frau fuhr am Dienstagvormittag alleine mit ihrem Mountainbike vom Ebnit kommend auf der Ebniterstraße in Richtung Dornbirn. Im Zuge dieser Fahrt überholte sie zwei andere Fahrradfahrerinnen. In einer folgenden Linkskurve kam die Frau mit ihrem Fahrrad vermutlich aufgrund der Fahrbahnnässe und der Geschwindigkeit zu Sturz. Als die beiden unbekannten Fahrradfahrerinnen zur Unfallstelle kamen, konnten sie die verunfallte Frau auf der Fahrbahn liegend antreffen. In Folge leisteten sie Erste Hilfe und warteten auf das Eintreffen der Rettung und des Notarztes, sie verließen aber anschließend die Unfallstelle.