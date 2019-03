Vorarlberg: Mountainbiker tot aufgefunden

Ein seit Sonntag vermisste Mountainbiker wurde am Dienstag in Dornbirn tot aufgefunden.

Am Sonntagnachmittag unternahm ein 51-jähriger Mann aus Dornbirn eine Mountain-Bike-Tour im Bereich Kehlegg/Beckenmann in Dornbirn. Als er am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschien, erstattete ein Neffe die Abgängigkeitsanzeige. Ein Großaufgebot an Bergrettungsleuten und Alpinpolizisten mit Unterstützung des Polizeihubschraubers suchten die Gegend ab.