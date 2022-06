Vorarlberg: Motorradunfall in Lech - zwei Verletzte

Bei einem Motorradunfall in Lech wurden zwei Personen verletzt.

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr lenkte ein 55-Jähriger sein Motorrad auf der L198, Lechtalerstraße, in Fahrtrichtung Lech. In einer Rechtskurve kam der Lenker dabei zu Sturz und schlitterte in der Folge samt seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und dabei in ein entgegenkommendes Motorrad welches von einem 25-jährigen Mann gelenkt wurde.