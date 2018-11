Vorarlberg: Motorradlenker erliegt schweren Verletzungen

Motorradlenker verstarb in Krankenhaus

Motorradlenker verstarb in Krankenhaus ©VOL.AT | Vorarlberg von Oben

Lustenau - Jener Mann, der am 24. Oktober bei einem Motorradunfall in Lustenau schwer verletzt wurde, ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben.

Am 24. Oktober fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Motorrad in Lustenau auf der Zellgasse aus Dornbirn kommend in Fahrtrichtung Lustenau. Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer auf der leicht nassen Fahrbahn zu Sturz und schlitterte mit seinem Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Pkw.