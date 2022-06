Vorarlberg: Motorradlenker bei Unfall in Sonntag schwer verletzt

Am Samstagmorgen kam es in Sonntag zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Motorradlenker (62) verletzt wurde.

Am Samstagmorgen, 04.06.2022 um 09.17 Uhr, fuhr eine 62-jährige Motorradlenkerin auf der L88 (Raggalerstraße) von Sonntag kommend in Richtung Raggal. Auf Höhe StrKm 10,45 (Freiland, 100 km/h) kam ihr eine 78-jährige Pkw-Lenkerin entgegen. Die Motorradlenkerin versuchte, an der mittig auf der Fahrbahn mit ihrem Pkw fahrenden Lenkerin, vorbeizukommen.