Vorarlberg: Motorradfahrer übersehen - Unfall in Feldkirch

Am Donnerstagabend ereignete sich in Feldkirch ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 34-jährige Pkw-Lenkerin bog am 06.09.2018 um 19.40 Uhr auf der Bahnhofstraße, Höhe Km 26,624 (Bärenkreuzung) rückwärts von einem Parkplatz kommend in die Bahnhofstraße (L 190) ein um anschließend in Richtung Bahnhof weiter zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Motorrad-Lenker, welcher vom Ardetzenberg-Tunnel kommend über die Bärenkreuzung ebenfalls in Richtung Bahnhof weiterfahren wollte.