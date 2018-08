Vorarlberg: Motorradfahrer in Sonntag schwer gestürzt

Sonntag - Am Mittwochmittag kam ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der Faschinastraße in Sonntag zu Sturz. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 51-jähriger Motorradfahrer war an Maria Himmelfahrt auf der Faschinastraße in Sonntag in Fahrtrichtung Fontanella unterwegs. Der Mann kam aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Fahrzeug den Randstein. In weiterer Folge kam der 51-Jährige zu Sturz und schlitterte rund 50 Meter bergwärts über die Straße, bis er schließlich an der Außenleitschiene zum Liegen kam.