Vorarlberg: Motorrad fängt an Tankstelle Feuer

Feldkirch - Aus ungeklärter Ursache fing am Mittwoch ein Motorrad an einer Tankstelle in Feldkirch an zu brennen.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer fuhr am Mittwoch, den 29.08.2018, um 14.14 Uhr in der Reichsstraße in Feldkirch zu einer Tankstelle, um sein Motorrad aufzutanken. Nach dem Betanken schob er sein Fahrzeug einige Meter in Richtung Tankstellenshop und stellte es dort ab. Kurze Zeit später beabsichtige der Mann weiter zu fahren.

An Tankstelle Feuer gefangen Beim Starten des Motorrades gab es nach einer Fehlzündung einen lauten Knall und das Motorrad fing an zu brennen. Das Fahrzeug wurde von einem Tankstellenmitarbeiter und einem Kunden mit einem Feuerlöscher gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar, Anzeichen für ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Einsatzkräfte vor Ort waren die Feuerwehr Feldkirch-Stadt mit einem Fahrzeug und neun Mann, ein Rettungsfahrzeug mit einem Fahrzeug und vier Helfern, sowie zwei Streifen der Stadt- und Bundespolizei.