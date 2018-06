Vorarlberg: Mopedsturz in Bregenz - Zeugenaufruf

Am Mittwochmorgen stürzte ein junges Mädchen mit dem Roller und verletzte sich am Oberarm.

Gegen 13 Uhr fuhr das 15-jähriges Mädchen mit ihrem Roller auf der Straße Dorf Rieden in Bregenz in Richtung Norden. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihr ein laut eigenen Angaben weißer Pkw entgegen. Dabei verriss das Mädchen den Lenker, kam in der Folge zu Sturz und verletzte sich am Oberarm. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz (Tel. +43 (0) 59 133 8120) in Verbindung zu setzen.