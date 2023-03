Vorarlberg: Mit Pkw von der Straße gerutscht

Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am Dienstagmorgen einem Pkw-Lenker in Viktorsberg zum Verhängnis.

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Viktorsberg ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann war mit einem Mercedes talwärts unterwegs und geriet auf Höhe der Schule in einer Linkskurve von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte nach rechts und rutsche über die steil abfallende Böschung gegen ein Spielgerät aus Holz.