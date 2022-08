Vorarlberg: Mit Pkw gegen Hauswand gekracht

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Lustenau.

Am frühen Montagmorgen kam es in Lustenau zu einem spektakulären Unfall. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand gekracht. Doch die Familie, die in dem Haus wohnt, hatte Glück im Unglück ...

Es war Montag, 6.30 Uhr in der Früh, als die Einsatzkräfte zu einem spektakulären Unfall nach Lustenau gerufen wurden. Dort war ein Pkw-Lenker mit seinem Kleinbus in eine Hauswand gefahren.

Laut ersten Informationen hatte die Familie, die in dem Haus wohnt, jedoch Glück im Unglück. Denn die Familie saß gerade beim Frühstück, als der Pkw in das Haus donnerte. Der Stuhl der dem Fenster am Nächsten war blieb an diesem Morgen aber glücklicherweise leer, denn die Frau hatte beschlossen, sich näher neben ihren Mann zu sitzen, und nicht wie üblich auf den Stuhl am Fenster.

Unfall in Lustenau: Mit Pkw gegen Hauswand gefahren







