Vorarlberg: Mit Pkw abgestürzt und überschlagen

Schoppernau - Eine 29-jährige Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Dienstag mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und 20 Meter abgestürzt.

In der Nacht auf Dienstag fuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf der L 200 Bregenzerwaldstraße von Schröcken kommend in Richtung Schoppernau. Im Bereich Hinterhopfreben geriet die Lenkerin in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Straße über den linken Fahrbahnrand hinaus. In der Folge stürzte der Pkw ab und überschlug sich dabei. Erst nach etwa 20 Metern blieb das Auto, direkt am Abgrund zur Bregenzerache, an einem Baum hängen.