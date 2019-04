Vorarlberg: Mit Moped gegen Bankett geschlittert

Koblach - Nach einem Ausweichmanöver kam am Montagmorgen ein 16-jähriger Mopedlenker in Koblach zu Sturz.

Am Montagmorgen fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Moped in Koblach auf der Gemeindestraße Dürne mit seinem Moped in Richtung L190. Bei einer dortigen Fahrbahnverengung fuhr plötzlich ein schwarz-grauer Pkw in die Fahrbahn ein. Da der Jugendliche einen Zusammenstoß verhindern wollte lenkte er sein Moped zum linken Fahrbahnrand, wo er in weiterer Folge zu Sturz kam und auf das Straßenbankett schlitterte.