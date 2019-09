Vorarlberg mit mehr Schülern in Deutschklassen

Das ist dem Trend entgegenlaufend: Denn österreichweit gibt es im neuen Schuljahr wesentlich weniger Schüler in Deutschförderklassen.

Im Schuljahr 2019/20 gibt es wesentlich weniger Schüler in Deutschklassen als im Vorjahr. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Bildungsministerin Iris Rauskala sinkt deren Zahl von rund 9.800 zu Beginn des Schuljahrs 2018/19 bzw. 8.600 im zweiten Semester 2018/19 auf nunmehr 6.300.

Rückgang in Vorarlberg

Die meisten Kinder in Deutschklassen werden auch heuer in Wien erwartet (2.900/minus 2.100 gegenüber dem zweiten Semester 2018/19). 200 Schüler sind es Vorarlberg (plus 70).