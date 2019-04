Vorarlberg: Mit gefälschten Listen Spenden ergaunert

Bregenz - Ein 24-jährige Frau hat in betrügerischer Absicht in Bregenz und Hard Spenden gesammelt.

Eine 24-jährige Frau aus Bregenz fertigte mehrere Listen an, mit welchen sie vortäuschte, im Auftrag der Landesberufsschule Lochau für die Vorarlberger Lebenshilfe Geld zu sammeln. Mit diesen Listen ging die Frau von Haus zu Haus oder sprach Passanten bei der Bregenzer Seepromenade an. So gelang es der Frau – zumindest seit Sonntag – in Hard und Bregenz von mehreren bislang unbekannten Geschädigten einen Geldbetrag in unbestimmter Höhe zu erbeuten.