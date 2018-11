Vorarlberg: Mit 3,26 Promille Vordermann aufgefahren

Feldkirch - Ein Alkoholiker sorgte mehrfach für Ärger und wurde nun verurteilt.

Sieben Monate Haft auf Bewährung plus 1440 Euro unbedingte Geldstrafe. Mit dieser Konsequenz muss sich ein junger Afrikaner abfinden. Er war im September vergangenen Jahres mit 3,26 Promille dem Vordermann in Feldkirch ungebremst aufgefahren. Durch den Aufprall schob es dieses Fahrzeug in einen Linienbus. Prellungen, Zerrungen waren die Folge. Bei dem Unfall war der Afrikaner zwar ordentlich betrunken, die Zurechnungsfähigkeit war laut Gutachten jedoch nicht ausgeschlossen. Doch damit nicht genug. Wieder unter enormem Alkoholeinfluss gab es in einem Feldkircher Innenstadtcafé im März diesen Jahres hässliche Szenen.