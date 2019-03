Vorarlberg: Millionenprojekt zur Hochwassersicherheit im Raum Bregenz

Die Stadt Bregenz und ihre Nachbargemeinden am Unterlauf der Bregenzerach stehen vor Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich, um sich in Zukunft besser vor einem Hochwasser zu schützen.

Weitreichende Baumaßnahmen

Während auf der linken Seite die Marktgemeinde Hard vor allem auf die Ausweitung von Retentionsflächen setzt, sind am gegenüber liegenden Bregenzer Ufer weitreichende Baumaßnahmen zur Erhöhung der Dammstabilität geplant. In diesem Zusammenhang muss der Ab- und Überlauf der in der Nähe befindlichen städtischen Abwasserreinigungsanlage (ARA) verlegt werden. Allein dieses Projekt verursacht Kosten von 7,1 Millionen Euro. Bisher führt die Leitung von der ARA in die Bregenzerach, wird dann jedoch über ein neues Hochwasserpumpwerk direkt in den Bodensee führen.