Vorarlberg: Messerstecher zu 15 Monaten Haft verurteilt

Feldkirch - Ein afghanischer Asylwerber attackierte unschuldigen Zug-Fahrgast.

Im Oktober diesen Jahres rannte ein 18-jähriger afghanischer Asylwerber um drei Uhr nachts am Feldkircher Bahnhof zwei Mal über die Gleise. Und das, kurz bevor ein Zeug einfuhr. Andere wartende Fahrgäste zeigten sich entrüstet. Da stieg der junge Mann in den Zug ein und pöbelte herum. Fahrgäste drängten ihn hinaus. Da stand er schon wieder im Zug und zückte ein Messer. Er fing wieder Streit an und fuchtelte mit einem Klappmesser herum, mehrere junge Männer überwältigten den Afghanen und fixierten ihn draußen am Bahnsteig. Der Bursch hielt immer noch sein Messer fest in der Hand.