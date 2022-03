Vorarlberg: Mehrere Fälle von Brandstiftung

In der Nacht auf Dienstag kam es im Dornbirner Stadtkern zu mehreren Brandstiftungen.

Gegen 03.30 Uhr ging eine erste Meldung über zwei brennende Rollbehälter und Kartons am Dornbirner Bahnhof ein. Kurze Zeit später, gegen 04.20 Uhr, wurden zwei weitere Brände im Nahbereich gemeldet. Dabei handelte es sich um brennende Holzpaletten vor einem Firmengebäude sowie um einen in Flammen stehenden Papiercontainer vor einem Wohnhaus.

Sachschäden und Einsatzfahrzeuge

Zeugenaufruf

Ein zufälliger Zeuge gab an, einen verdächtigen Mann im Bereich der Vorfallsorte beobachtet zu haben. Dieser soll eine schwarze Lederjacke, eine graue Hose, dunkles Haar sowie einen Bart getragen haben. Gegen 04.50 Uhr sei der Verdächtige am Dornbirner Bahnhof in den Zug Richtung Feldkirch eingestiegen. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet um etwaige sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung (Tel. +43 (0) 59 133 8140).