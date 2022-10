Vorarlberg: Mehrere Containerbrände in Hard

Gleich drei Container brannten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hard.

Gleich drei Container brannten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hard.

Am Samstag, 22.10.2022 in der Zeit von 03.30 bis 03.50 Uhr entzündete eine bislang unbekannte Täterschaft in Hard in der Uferstraße, in der Messnergasse sowie im Schulweg Müllcontainer.

Anrainer der Uferstraße nahmen Brandgeruch wahr und begannen mittels hauseigenem Feuerlöscher den Brand zu löschen, während andere Zeugen die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle verständigten. Auch der Brand in der Messnergasse wurde durch einen aufmerksamen Anrainer entdeckt und gemeldet.

Im Zuge der Fahndungstätigkeit nach der Täterschaft konnte die Polizeistreife der PI Hard noch einen weiteren Containerbrand im Schulweg unter dem dort befindlichen Not-Stiegenhaus feststellen. Die Ortsfeuerwehr Hard war mit drei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz und konnte die Brände an allen drei Standorten schnellstmöglich löschen. Der durch die Brände verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.